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Украина не должна гнаться за уровнем европейских акцизов на алкоголь, - Новак

Украина не должна гнаться за уровнем европейских акцизов на алкоголь, - Новак

Киев  •  УНН

 • 16738 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Украине не следует слепо гнаться за уровнем европейских алкогольных акцизов, потому что это провоцирует массу негативных последствий. Об этом в комментарии УНН рассказал экономист Андрей Новак.

По его словам, стоимость спиртного должна соотноситься с реальными доходами потребителя. Иначе, недоступность качественного алкоголя украинскому потребителю только провоцирует рост теневого сегмента рынка.

“Нужно смотреть не только на цену алкогольной продукции по сравнению с Европой, но и сравнивать с реальными доходами украинцев. Сейчас алкоголь и так достаточно дорогой. А то, что Кабмин предлагает — дальнейшее повышение акцизов на алкоголь, — это все потому, что Кабмин хочет идти легким путем — через налогообложение. Однако, дальнейший рост акцизов приведет к двум эффектам: во — первых, к уменьшению объемов продаж этой продукции из-за удорожания, а во — вторых, к росту контрафактной продукции и увеличению объемов самогоноварения”, — считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Повышение акцизов на алкоголь уже 6 лет не дает положительного фискального эффекта

Напомним, накануне Кабмин внес в Парламент законопроект, предполагающий рост алкогольных акцизов на 11,2%. Однако, инициативу правительства народные депутаты поддержать отказались.

“Повышение акцизов на алкоголь не дает математического повышения доходов. И при этом сворачивают производство отечественные легальные производители, в том числе, и иностранные компании, которые зашли на алкогольный рынок Украины. А это и уменьшение рабочих мест, и уменьшение платы налогов”, — добавил А. Новак.

Как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, в канун Нового года стоимость алкоголь подниматься не будет.

По словам А. Безуглого, цена обычной бутылки водки будет стартовать с 79,55 грн, цена продукции известных украинских брендов будет в диапазоне 82-87 грн на полке соответственно.

Стоимость шампанского составит 79,19 грн за 0,7 л и выше.

Украинские Национальные Новости

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