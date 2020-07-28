Україна має право в разі порушення режиму тиші на вогонь у відповідь - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Україна залишає за собою право на вогонь у відповідь у випадках порушення бойовиками ОРДЛО перемир’я на Донбасі, повідомляє УНН з посиланням на слова віцепрем’єр-міністра з питань тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, сказані в ефірі одного з телеканалів.
“На сьогодні існує зокрема міжнародне право, конвенції... які чітко дають право українській стороні в разі порушення режиму тиші на вогонь у відповідь”, — повідомив Резніков.
“Деякі мої колеги посилаються на статтю 51 статуту ООН, яка говорить про право на самооборону. Я б хотів додати також, що існує Гаазька конвенція 1907 року про закони та звичаї ведення війни, яка досить чітко говорить що в разі, якщо одна сторона порушила перемир’я, інша сторона має право на відновлення військових дій. Тому наші військові це знають”, — наголосив віцепрем’єр.
Зазначимо, що о 00:01 27 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню.