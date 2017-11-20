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Україна купила газу в Європі на більш ніж 2,2 млрд дол.

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. За січень-вересень 2017 року Україна імпортувала 10 млрд 56,905 млн кубометрів газу на суму в 2 млрд 265,697 млн ​​доларів. Про це повідомили в Державній службі статистики, передає УНН.

Середня ціна імпортованого газу у вересні склала 222,1 дол. За 1 тис. кубометрів. При цьому в серпні Україна закуповувала газ по 210,4 дол., в липні - по 208,2 дол., в червні - по 216,6 дол., в травні - по 212,6 дол., в квітні - по 209, 6 дол., в березні - по 234,7 дол., в лютому - по 252,5 дол. і в січні - по 244,6 дол.

Газ нашій країні поставили:

  • Швейцарія - 4 млрд 64,798 млн кубометрів на 925,041 млн дол.;
  • Німеччина - 3 млрд 50,215 млн кубометрів на 681,719 млн дол.;
  • Франція - 849,121 млн кубометрів на 197,761 млн дол.;
  • Польща - 821,17 млн ​​кубометрів на 177,952 млн дол.;
  • Угорщина - 461,899 млн кубометрів на 101,21 млн дол.;
  • Великобританія - 335,084 млн кубометрів на 77,675 млн дол.;
  • Чехія - 234,609 млн кубометрів на 50,918 млн дол.;
  • Словаччина - 103,262 млн кубометрів на 23,163 млн дол.;
  • Люксембург - 88,791 млн кубометрів на 19,174 млн дол.;
  • Австрія - 30,319 млн кубометрів на 7,133 млн дол.;
  • Італія - ​​17,636 млн кубометрів на 3,953 млн дол.

Поставок газу з Російської Федерації не було.

Нагадаємо, в січні-вересні 2017 Україна збільшила імпорт газу з європейського ринку.

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