Україна купила газу в Європі на більш ніж 2,2 млрд дол.

Середня ціна імпортованого газу у вересні склала 222,1 дол. За 1 тис. кубометрів. При цьому в серпні Україна закуповувала газ по 210,4 дол., в липні - по 208,2 дол., в червні - по 216,6 дол., в травні - по 212,6 дол., в квітні - по 209, 6 дол., в березні - по 234,7 дол., в лютому - по 252,5 дол. і в січні - по 244,6 дол.

Газ нашій країні поставили:



Швейцарія - 4 млрд 64,798 млн кубометрів на 925,041 млн дол.;



Німеччина - 3 млрд 50,215 млн кубометрів на 681,719 млн дол.;



Франція - 849,121 млн кубометрів на 197,761 млн дол.;



Польща - 821,17 млн ​​кубометрів на 177,952 млн дол.;



Угорщина - 461,899 млн кубометрів на 101,21 млн дол.;



Великобританія - 335,084 млн кубометрів на 77,675 млн дол.;



Чехія - 234,609 млн кубометрів на 50,918 млн дол.;



Словаччина - 103,262 млн кубометрів на 23,163 млн дол.;



Люксембург - 88,791 млн кубометрів на 19,174 млн дол.;



Австрія - 30,319 млн кубометрів на 7,133 млн дол.;



Італія - ​​17,636 млн кубометрів на 3,953 млн дол.



Поставок газу з Російської Федерації не було.

Нагадаємо, в січні-вересні 2017 Україна збільшила імпорт газу з європейського ринку.