Украина купила газа в Европе на более чем 2,2 млрд долл.

Средняя цена импортированного газа в сентябре составила 222,1 долл. за 1 тыс. кубометров. При этом в августе Украина закупала газ по 210,4 долл., в июле – по 208,2 долл., в июне – по 216,6 долл., в мае – по 212,6 долл., в апреле – по 209,6 долл., в марте – по 234,7 долл., в феврале – по 252,5 долл. и в январе – по 244,6 долл.

Газ нашей стране поставили:



Швейцария – 4 млрд 64,798 млн кубометров на 925,041 млн долл.;



Германия – 3 млрд 50,215 млн кубометров на 681,719 млн долл.;



Франция – 849,121 млн кубометров на 197,761 млн долл.;



Польша – 821,17 млн кубометров на 177,952 млн долл.;



Венгрия – 461,899 млн кубометров на 101,21 млн долл. ;



Великобритания – 335,084 млн кубометров на 77,675 млн долл.;



Чехия – 234,609 млн кубометров на 50,918 млн долл.;



Словакия – 103,262 млн кубометров на 23,163 млн долл.;



Люксембург – 88,791 млн кубометров на 19,174 млн долл.;



Австрия – 30,319 млн кубометров на 7,133 млн долл.;



Италия – 17,636 млн кубометров на 3,953 млн долл.



Поставок газа из Российской Федерации не было.

Напомним, в январе-сентябре 2017 Украина увеличила импорт газа с европейского рынка.