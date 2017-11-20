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Украина купила газа в Европе на более чем 2,2 млрд долл.

Украина купила газа в Европе на более чем 2,2 млрд долл.

Киев  •  УНН

 • 15897 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. За январь-сентябрь 2017 года Украина импортировала 10 млрд 56,905 млн кубометров газа на сумму в 2 млрд 265,697 млн долларов. Об этом сообщили в Государственной службе статистики, передает УНН.

Средняя цена импортированного газа в сентябре составила 222,1 долл. за 1 тыс. кубометров. При этом в августе Украина закупала газ по 210,4 долл., в июле – по 208,2 долл., в июне – по 216,6 долл., в мае – по 212,6 долл., в апреле – по 209,6 долл., в марте – по 234,7 долл., в феврале – по 252,5 долл. и в январе – по 244,6 долл.

Газ нашей стране поставили:

  • Швейцария – 4 млрд 64,798 млн кубометров на 925,041 млн долл.;
  • Германия – 3 млрд 50,215 млн кубометров на 681,719 млн долл.;
  • Франция – 849,121 млн кубометров на 197,761 млн долл.;
  • Польша – 821,17 млн кубометров на 177,952 млн долл.;
  • Венгрия – 461,899 млн кубометров на 101,21 млн долл. ;
  • Великобритания – 335,084 млн кубометров на 77,675 млн долл.;
  • Чехия – 234,609 млн кубометров на 50,918 млн долл.;
  • Словакия – 103,262 млн кубометров на 23,163 млн долл.;
  • Люксембург – 88,791 млн кубометров на 19,174 млн долл.;
  • Австрия – 30,319 млн кубометров на 7,133 млн долл.;
  • Италия – 17,636 млн кубометров на 3,953 млн долл.

Поставок газа из Российской Федерации не было.

Напомним, в январе-сентябре 2017 Украина увеличила импорт газа с европейского рынка.

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