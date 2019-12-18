Україна імпортує найбільше вина з Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Імпорт Україною виноградного вина і сусла за 11 місяців цього року сягнув 128,5 мільйона доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної фіскальної служби.
Основними експортерами вина і сусла в Україну за цей період стали Італія (40,8 млн дол.), Грузія (20,7 млн дол.) та Франція (18,3 млн дол.). Так, майже третина імпортованого цього року вина в Україну - з Італії (31,76%).
Водночас, у січні-листопаді цього року Україна експортувала виноградного вина і сусла на 10,4 млн дол.
Так, до країн з категорії "невизначені країни" Україна за 11 місяців 2019 року продала вина і сусла на 5,4 млн дол. - понад половину. Казахстан купив українського виноградного вина і сусла на 1,2 млн дол., Німеччина - на 879 тис. дол.
Раніше в уряді доручили підтримати українських виноробів.