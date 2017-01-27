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Україна і Британія знімуть містичний трилер "Egregor"

Україна і Британія знімуть містичний трилер "Egregor"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Державне агентство України з питань кіно підписало угоду про створення містичного трилера "Egregor" у копродукції з Британією. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник очільника агенції Сергій Неретін.

“Вчора ми підписали угоду про створення фільму, спільне кіновиробництво буде між Британією і Україною. Це такий містичний блокбастер „Egregor“, режисер Любомир Кобильчук (Левицький — ред.). Це буде містичний трилер. Ми між собою називаємо його українським зразком „Коду Да Вінчі“”, — зазначив він.

За інформацією прес-служби агентства, Держкіно надасть на зйомки 22 млн грн. А загальна вартість виробництва стрічки становитиме 66 млн 268,7 тис. грн.

За словами режисера стрічки, ідея фільму “Egregor” з’явилася у нього після ознайомлення з дослідженням “ефекту сотої мавпи”. Експеримент, проведений Лоуренсом Блером і Лаелом Вотсоном в середині 1970-их років, доводив паранормальне швидке поширення інформації суспільству від групи, яка набрала критичну масу — сто осіб.

Зазначається, що виробництво фільму завершиться взимку 2018 року.

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