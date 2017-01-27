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Украина и Великобритания снимут мистический триллер "Egregor"

Украина и Великобритания снимут мистический триллер "Egregor"

Киев • УНН

 • 9621 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Государственное агентство Украины по вопросам кино подписало соглашение о создании мистического триллера "Egregor" в копродукции с Британией. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель главы агентства Сергей Неретин.

"Вчера мы подписали соглашение о создании фильма, совместное кинопроизводство будет между Британией и Украиной. Это такой мистический блокбастер "Egregor", режиссер Любомир Кобыльчук (Левицкий - ред.). Это будет мистический триллер. Мы между собой называем его украинским образцом "Кода Да Винчи"", - отметил он.

По информации пресс-службы агентства, Госкино выделит на съемки 22 млн грн. А общая стоимость производства ленты составит 66 млн 268,7 тыс. грн.

По словам режиссера картины, идея фильма "Egregor" появилась у него после ознакомления с исследованием "эффекта сотой обезьяны". Эксперимент, проведенный Лоуренсом Блэром и Лаэлом Уотсоном в середине 1970-х годов, который доказывал паранормальное быстрое распространение информации обществу от группы, которая набрала критическую массу - сто человек.

Отмечается, что производство фильма завершится зимой 2018 года.

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