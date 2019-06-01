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Україна екстрадувала в Казахстан підозрюваного в розкраданні майже 2 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Співробітниками прокуратури, органами національної безпеки і Антикорупційної служби для притягнення до кримінальної відповідальності з України в Казахстан екстрадований Айдос Кусаінов - екс-помічник радника Голови ради директорів АТ "Bank RBK" Жомарти Ертаева, повідомляє УНН з посиланням на Zakon.kz.

Айдос Кусаінов підозрюється в розкраданні грошових коштів банку на суму 26,3 млн тенге і 1,7 млн доларів США.

Розтрати здійснювалися в період з 2013 по 2018 роки в змові з Жомарти Ертаевим і іншими особами.

Дії особи кваліфіковано за ст.189 ч.4 п.2 Кримінального кодексу.

Після скоєння злочину підозрюваному вдалося втекти від органів кримінального переслідування, в зв'язку з чим, він оголошений в міжнародний розшук.

На даний час Айдос Кусаінов посаджу в слідчий ізолятор міста Алмати.

Раніше, з України екстрадували учасника міжнародної терористичної організації

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