Украина экстрадировала в Казахстан подозреваемого в хищении почти 2 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Сотрудниками прокуратуры, органами национальной безопасности и Антикоррупционной службы для привлечения к уголовной ответственности из Украины в Казахстан экстрадирован Айдос Кусаинов - экс-помощник советника Председателя совета директоров АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева, сообщает УНН со ссылкой на Zakon.kz.
Айдос Кусаинов подозревается в хищении денежных средств банка на сумму 26,3 млн тенге и 1,7 млн долларов США.
Растраты осуществлялись в период с 2013 по 2018 годы в сговоре с Жомартом Ертаевым и другими лицами.
Действия лица квалифицированы по ст.189 ч.4 п.2 Уголовного кодекса.
После совершения преступления подозреваемому удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем, он объявлен в международный розыск.
В настоящее время Айдос Кусаинов водворен в следственный изолятор города Алматы.
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