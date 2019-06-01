Украина экстрадировала в Казахстан подозреваемого в хищении почти 2 млн долларов

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 21089 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 41618 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 60075 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116169 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109854 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136660 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144318 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130033 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130102 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Украина экстрадировала в Казахстан подозреваемого в хищении почти 2 млн долларов

Украина экстрадировала в Казахстан подозреваемого в хищении почти 2 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 12586 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Сотрудниками прокуратуры, органами национальной безопасности и Антикоррупционной службы для привлечения к уголовной ответственности из Украины в Казахстан экстрадирован Айдос Кусаинов - экс-помощник советника Председателя совета директоров АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева, сообщает УНН со ссылкой на Zakon.kz. 

Айдос Кусаинов подозревается в хищении денежных средств банка на сумму 26,3 млн тенге и 1,7 млн долларов США.

Растраты осуществлялись в период с 2013 по 2018 годы в сговоре с Жомартом Ертаевым и другими лицами.

Действия лица квалифицированы по ст.189 ч.4 п.2 Уголовного кодекса.

После совершения преступления подозреваемому удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем, он объявлен в международный розыск.

В настоящее время Айдос Кусаинов водворен в следственный изолятор города Алматы.

Ранее, из Украины экстрадировали участника международной террористической организации

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