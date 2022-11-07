Україна буде пріоритетом під час головування Японії у G7 – МЗС

Цитата

"Накагоме Масаш пообіцяв, що наша держава буде пріоритетом під час японського головування в Групі семи у 2023 році", – ідеться у повідмоленні.

Деталі

7 листопада перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова провела зустріч з генеральним директором Європейського бюро МЗС Японії Накагоме Масаші. Серед основних тем розмови – пріоритети під час головування Японії в "Групі семи" та подальша підтримка України в умовах повномасштабної агресії з боку росії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Країни G7 домовилися про єдність у підтримці України - голова МЗС Японії

Як зазначили, Накагоме Масаші підтвердив незмінність політики офіційного Токіо щодо всебічної підтримки України. Зокрема, Японія і далі допомогатиме з розмінуванням.

"Ми продовжимо згуртовувати G7 задля задля подальшої потужної підтримки України та підтримувати жорстку санкційну політику", – наголосив Масаші.