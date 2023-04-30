Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо через допуск атлетів з рф і білорусі

Рішення української команди пов'язане з допуском на змагання атлетів з росії та білорусі у нейтральному статусі. В останній день для подачі заявок на чемпіонат світу Міжнародна федерація дзюдо (IJF) оголосила про повернення до змагань представників цих країн.

І одразу після цього опублікувала заявку "Індивідуальних нейтральних атлетів" – у списку з 20 дзюдоїстів виявилися як представники росії, так і білорусі.

Головний тренер української команди наголосив: збірна бойкотує чемпіонат світу саме через допуск російських та білоруських дзюдоїстів.

Також Дуброва звернув увагу на те, що Міжнародна федерація дзюдо навіть не провела перевірку спортсменів, які потрапили до заявки на чемпіонат світу - серед них низка представників ЦСКА. У рекомендаціях МОК від 28 березня 2023 року було вказано, що атлетів з контрактами зі збройними силами росії чи білорусі до змагань не мають допускати.

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"Звісно, дізналися через сайт IJF, адже вчора був останній день реєстрації спортсменів на чемпіонат світу. Ми чекали і сподівалися, що здоровий глузд переможе. На жаль, перемогли російські рублі (…) У списку росіян практично всі спортсмени причетні до силових структур або входять до ЦСКА чи Росгвардії. Тим паче, в інтернеті купа фотографій, де вони у військовій формі, з Шойгу фотографуються, нагороди отримують. Тобто казати, що був якийсь моніторинг, звісно ніхто цього не робив, якась формальність", - повідомив український тренер.

Дуброва додав, що Україна боротиметься за недопуск таких спортсменів до змагань.

"Ми на завтра готуємо офіційну заяву, бо сьогодні неділя, і вона не матиме такого розголосу. А завтра на ранок опублікуємо, і президент федерації Михайло Кошляк виїжджає в Катар, адже в Досі 4 та 5 травня відбудеться світовий конгрес. Він буде там і готує промову, намагатимемось боротися. Але дуже важко в нашому виді спорту, бо все це кулуарно вирішується. Все настільки "некрасиво", м'яко кажучи", - пояснив він.

За словами тренера українські спортсмени засмучені через цю ситуацію, але не втрачають надії а планують, що 25-27 травня поїдуть на Гран-прі в Австрії.

Чемпіонат світу з дзюдо відбудеться з 7 до 13 травня у Досі (Катар). Крім медалей, спортсмени боротимуться за здобуття очок, які будуть йти в олімпійський рейтинг - саме він визначатиме відбір на Олімпіаду-2024 у кожній ваговій категорії.