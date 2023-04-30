Украина будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за допуска атлетов из рф и белоруссии

Решение украинской команды связано с допуском на соревнования атлетов из россии и беларуси в нейтральном статусе. В последний день для подачи заявок на чемпионат мира Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о возвращении к соревнованиям представителей этих стран.

И сразу после этого опубликовала заявку "Индивидуальных нейтральных атлетов" – в списке из 20 дзюдоистов оказались как представители россии, так и беларуси.

Главный тренер украинской команды подчеркнул: сборная бойкотирует чемпионат мира именно из-за допуска российских и белорусских дзюдоистов.

Также Дуброва обратил внимание на то, что Международная федерация дзюдо даже не провела проверку спортсменов, которые попали в заявку на чемпионат мира - среди них ряд представителей ЦСКА. В рекомендациях МОК от 28 марта 2023 года было указано, что атлетов с контрактами с вооруженными силами России или Беларуси к соревнованиям не должны допускать.

Цитата

"Конечно, узнали через сайт IJF, ведь вчера был последний день регистрации спортсменов на чемпионат мира. Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит. К сожалению, победили российские рубли (…) В списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам или входят в ЦСКА или Росгвардию. Тем более, в интернете куча фотографий, где они в военной форме, с Шойгу фотографируются, награды получают. То есть говорить, что был какой-то мониторинг, конечно никто этого не делал, какая-то формальность", - сообщил украинский тренер.

Дуброва добавил, что Украина будет бороться за недопуск таких спортсменов к соревнованиям.

"Мы на завтра готовим официальное заявление, потому что сегодня воскресенье, и оно не будет иметь такой огласки. А завтра утром опубликуем, и президент федерации Михаил Кошляк выезжает в Катар, ведь в Дохе 4 и 5 мая состоится мировой конгресс. Он будет там и готовит речь, будем пытаться бороться. Но очень трудно в нашем виде спорта, потому что все это кулуарно решается. Все настолько "некрасиво", мягко говоря", - пояснил он.

По словам тренера украинские спортсмены расстроены из-за этой ситуации, но не теряют надежды, а планируют, что 25-27 мая поедут на Гран-при в Австрии.

Чемпионат мира по дзюдо состоится с 7 по 13 мая в Дохе (Катар). Кроме медалей, спортсмены будут бороться за получение очков, которые будут идти в олимпийский рейтинг - именно он будет определять отбор на Олимпиаду-2024 в каждой весовой категории.