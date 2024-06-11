Українці здобули нагороди на Кубку світу з пара триатлону
Київ • УНН
Українські спортсмени завоювали золоту, срібну та бронзову медалі на чемпіонаті світу з паратріатлону, що проходив у Таранто, Італія. 4 українці завоювали 3 нагороди серед 90 спортсменів з 22 країн.
Українські спортсмени здобули "золото", "срібло" та "бронзу" на Кубку світу, який проходив у італійському місті Таранто. Пише УНН із посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
На змаганнях Кубку світу в Італії, за участю 90 спортсменів з 22 країн світу, 4 українських спортсмени вибороли 3 нагороди. Золоту медаль отримав Валерій Перехрест (категорія PTS3, 01:19:09, дебютант міжнародних змагань).
"Срібло": Аліса Колпакчи (категорія PTS5, 01:16:25); Також бронзову медаль здобула Віта Олексюк з гайдом Наталією Мацупко (категорія PTVI, 01:14:33).
Зазначається, що учасники Кубка світу змагалися на спринтерській дистанції з пара триатлону. Це плавання (750 м), а також велогонка (20 км) та біг (5 км) – тобто стандартні дисципліни, які є у програмі Паралімпійських ігор.
Українці завоювали срібло на чемпіонаті світу з сучасного п'ятиборства10.06.24, 15:38 • 14713 переглядiв