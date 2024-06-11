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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы завоевали награды на Кубке мира по пара триатлону

Украинцы завоевали награды на Кубке мира по пара триатлону

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 14:19  •  3865 просмотра

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Украинские спортсмены завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира по паратриатлону, проходившем в Таранто, Италия. 4 украинца завоевали 3 награды среди 90 спортсменов из 22 стран.

Украинские спортсмены завоевали "золото", "серебро" и "бронзу" на Кубке мира, который проходил в итальянском городе Таранто. Пишет УНН с ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

детали

На соревнованиях Кубка мира в Италии, с участием 90 спортсменов из 22 стран мира, 4 украинских спортсмена завоевали 3 награды. Золотую медаль получил Валерий Перекрест (категория PTS 3, 01:19:09, дебютант международных соревнований).

"Серебро": Алиса Колпакчи (категория PTS 5, 01:16:25); также бронзовую медаль завоевала Вита Олексюк с гайдом Натальей Мацупко (категория PTVI, 01:14:33).

Отмечается, что участники Кубка мира соревновались на спринтерской дистанции по паратриатлону. Это плавание (750 м), а также велогонка (20 км) и бег (5 км) – то есть стандартные дисциплины, которые есть в программе Паралимпийских игр.

Украинцы завоевали серебро на чемпионате мира по современному пятиборью10 июня 2024, 12:38 • 12384 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

спорт
ministerstvo-molodi-ta-sportu-ukrainaМинистерство молодежи и спорта Украины
italiyaИталия
ukrainaУкраина
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