Україна розраховує на підтримку Ірландії щодо ударів по території рф - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр Шмигаль обговорив з ірландським колегою надання Україні далекобійної зброї та дозволу на удари по рф. Сторони також торкнулися теми санкцій та реалізації угоди про підтримку України.
Надання Україні далекобійної зброї та дозволу на удари по території росії важливі, щоб зупинити рф. Київ розраховує на всебічну підтримку Ірландії у цих питаннях. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram після зустрічі зі своїм ірландським колегою Саймоном Гаррісом, передає УНН.
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Шмигаль розповів Гаррісу про ракетні обстріли росії цивільної інфраструктури. Український прем'єр наголосив на необхідності посилення українського ППО для захисту людей і мирних міст.
Далекобійна зброя та дозвіл завдавати ударів по ворожій території важливі, щоб зупинити росію. Розраховуємо на всебічну підтримку Ірландії у цих питаннях
Також сторони торкнулися теми санкцій проти рф. Як вказав Шмигаль, це ефективний інструмент боротьби з російською воєнною машиною. Тому прем'єр закликав партнерів надалі посилювати обмеження.
Також обговорили реалізацію угоди про підтримку України, яку прем’єр-міністр Ірландії підписав із Президентом Володимиром Зеленським.
Крім того, Шмигаль розповів про Гаррісу ситуацію в енергетиці та подякував ірландському бізнесу, що працює та інвестує в Україну попри війну.
Україна та Ірландія уклали двосторонню безпекову угоду 04.09.24, 14:10 • 28291 перегляд