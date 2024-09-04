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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина рассчитывает на поддержку Ирландии относительно ударов по территории рф - Шмыгаль

Украина рассчитывает на поддержку Ирландии относительно ударов по территории рф - Шмыгаль

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 13:38  •  9266 просмотра

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Премьер Шмыгаль обсудил с ирландским коллегой предоставление Украине дальнобойного оружия и разрешения на удары по рф. Стороны также затронули тему санкций и реализации соглашения о поддержке Украины.

Предоставление Украине дальнобойного оружия и разрешения на удары по территории россии важны, чтобы остановить рф. Киев рассчитывает на всестороннюю поддержку Ирландии в этих вопросах. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram после встречи со своим ирландским коллегой  Саймоном Гаррисом, передает УНН

Детали 

Шмыгаль рассказал Харрису о ракетных обстрелах россии гражданской инфраструктуры. Украинский премьер отметил необходимость усиления украинского ПВО для защиты людей и мирных городов. 

Дальнобойное оружие и разрешение наносить удары по вражеской территории важны, чтобы остановить россию. Рассчитываем на всестороннюю поддержку Ирландии в этих вопросах

- рассказал Шмыгаль.

Также стороны затронули тему санкций против рф. Как указал Шмыгаль, это  эффективный инструмент борьбы с российской военной машиной. Поэтому премьер призвал партнеров в дальнейшем усиливать ограничения.

Также обсудили реализацию соглашения о поддержке Украины, которое премьер-министр Ирландии подписал с Президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, Шмыгаль рассказал о Харрису ситуацию в энергетике и поблагодарил ирландский бизнес, который работает и инвестирует в Украину несмотря на войну.

Україна та Ірландія уклали двосторонню безпекову угоду 4 сентября 2024, 11:10 • 24127 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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