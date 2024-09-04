Украина рассчитывает на поддержку Ирландии относительно ударов по территории рф - Шмыгаль

Предоставление Украине дальнобойного оружия и разрешения на удары по территории россии важны, чтобы остановить рф. Киев рассчитывает на всестороннюю поддержку Ирландии в этих вопросах. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram после встречи со своим ирландским коллегой Саймоном Гаррисом, передает УНН.

Детали

Шмыгаль рассказал Харрису о ракетных обстрелах россии гражданской инфраструктуры. Украинский премьер отметил необходимость усиления украинского ПВО для защиты людей и мирных городов.

Дальнобойное оружие и разрешение наносить удары по вражеской территории важны, чтобы остановить россию. Рассчитываем на всестороннюю поддержку Ирландии в этих вопросах - рассказал Шмыгаль.

Также стороны затронули тему санкций против рф. Как указал Шмыгаль, это эффективный инструмент борьбы с российской военной машиной. Поэтому премьер призвал партнеров в дальнейшем усиливать ограничения.

Также обсудили реализацию соглашения о поддержке Украины, которое премьер-министр Ирландии подписал с Президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, Шмыгаль рассказал о Харрису ситуацию в энергетике и поблагодарил ирландский бизнес, который работает и инвестирует в Украину несмотря на войну.

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