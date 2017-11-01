Учень московського коледжу вбив викладача та виклав селфі на фоні тіла
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. За попередньою версією слідства особа, яка вбила викладача та учня політехнічного коледжу у Москві, є сам загиблий учень. Юнак вбив викладача, зробив селфі на фоні тіла загиблого, а потім закінчив життя самогубством, передає УНН посилаючись на РІА "Новини".
Ймовірний вбивця викладача московського коледжу опублікував фото з місця події у соцмережах. На знімку юнак стоїть поруч із закривавленим тілом зарізаного викладача та посміхається. Фотографії з’явились на сторінці у "Вконтакте" самого учня більше години тому. Пізніше сторінка була вилучена через численні скарги користувачів.
За інформацією, напередодні інциденту між учнем та викладачем виник конфлікт, який міг стати мотивом вбивства.
Як повідомляв УНН, у московському політехнічному коледжі в одному з кабінетів закладу виявили тіла викладача та учня.