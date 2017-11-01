Учень московського коледжу вбив викладача та виклав селфі на фоні тіла

Ймовірний вбивця викладача московського коледжу опублікував фото з місця події у соцмережах. На знімку юнак стоїть поруч із закривавленим тілом зарізаного викладача та посміхається. Фотографії з’явились на сторінці у "Вконтакте" самого учня більше години тому. Пізніше сторінка була вилучена через численні скарги користувачів.

За інформацією, напередодні інциденту між учнем та викладачем виник конфлікт, який міг стати мотивом вбивства.

Як повідомляв УНН, у московському політехнічному коледжі в одному з кабінетів закладу виявили тіла викладача та учня.