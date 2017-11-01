Ученик московского колледжа убил преподавателя и выложил селфи на фоне тела
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. По предварительной версии следствия лицом, которое убило преподавателя и ученика политехнического колледжа в Москве, является сам погибший ученик. Юноша убил преподавателя, сделал селфи на фоне тела погибшего, а затем покончил жизнь самоубийством, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Предполагаемый убийца преподавателя московского колледжа опубликовал фото с места происшествия в соцсетях. На снимке молодой человек стоит рядом с окровавленным телом зарезанного преподавателя и улыбается. Фотографии появились на странице в "ВКонтакте" самого ученика больше часа назад. Позже страница была удалена из-за многочисленных жалоб пользователей.
По информации, накануне инцидента между учеником и преподавателем возник конфликт, который мог стать мотивом убийства.
Как сообщал УНН, в московском политехническом колледже в одном из кабинетов заведения обнаружили тела преподавателя и ученика.