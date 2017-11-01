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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62771 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 131898 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108233 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110743 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108725 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101397 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106043 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102795 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
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Ученик московского колледжа убил преподавателя и выложил селфи на фоне тела

Ученик московского колледжа убил преподавателя и выложил селфи на фоне тела

Киев  •  УНН

 • 14601 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. По предварительной версии следствия лицом, которое убило преподавателя и ученика политехнического колледжа в Москве, является сам погибший ученик. Юноша убил преподавателя, сделал селфи на фоне тела погибшего, а затем покончил жизнь самоубийством, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Предполагаемый убийца преподавателя московского колледжа опубликовал фото с места происшествия в соцсетях. На снимке молодой человек стоит рядом с окровавленным телом зарезанного преподавателя и улыбается. Фотографии появились на странице в "ВКонтакте" самого ученика больше часа назад. Позже страница была удалена из-за многочисленных жалоб пользователей.

По информации, накануне инцидента между учеником и преподавателем возник конфликт, который мог стать мотивом убийства.

Как сообщал УНН, в московском политехническом колледже в одном из кабинетов заведения обнаружили тела преподавателя и ученика.

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