Ученик московского колледжа убил преподавателя и выложил селфи на фоне тела

Предполагаемый убийца преподавателя московского колледжа опубликовал фото с места происшествия в соцсетях. На снимке молодой человек стоит рядом с окровавленным телом зарезанного преподавателя и улыбается. Фотографии появились на странице в "ВКонтакте" самого ученика больше часа назад. Позже страница была удалена из-за многочисленных жалоб пользователей.

По информации, накануне инцидента между учеником и преподавателем возник конфликт, который мог стать мотивом убийства.

Как сообщал УНН, в московском политехническом колледже в одном из кабинетов заведения обнаружили тела преподавателя и ученика.