Убивство Вікторії Рощиної: заява українських медійників зібрала понад 270 підписів

275 підписів зібрала заява українських журналістів та медійників, які закликали міжнародну спільноту до рішучих та негайних дій у зв'язку з убивством української журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні. Журналісти закликали, зокрема, такі організації, як ООН, ОБСЄ, ПАРЄ та МКЧХ, до активних дій згідно з їхніми мандатами, передає УНН із посиланням на ІМІ.

Заяву опублікували 11 жовтня на сайті Інституту масової інформації. Серед підписантів — представники української медійної сфери, правозахисники, закордонні журналісти та небайдужі громадяни. Заява досі відкрита до підписання.

"Знаючи, що Вікторія Рощина перебувала в ув’язненні більше року і що до російського полону вона була фізично здоровою, ми маємо всі підстави вважати, що її смерть була або результатом умисного вбивства, або наслідком жорстокого поводження та насильства, яких вона зазнала під час перебування в російському полоні", – йдеться в заяві, повний текст якої переглядайте за посиланням.

Контекст

Як повідомляв ІМІ, про смерть української журналістки Вікторії Рощиної в російському ув’язненні стало відомо 10 жовтня 2024 року. Згідно з листом міністерства оборони росії, отриманим її родиною 10 жовтня, Вікторія померла 19 вересня.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що має офіційне документальне підтвердження від російської сторони про смерть української журналістки Вікторії Рощиної. Також звістку про її загибель підтвердив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Вікторія Рощина була в списках на обмін.

Раніше росія визнала, що затримала Вікторію Рощину, яка зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованій території. Вікторія перебувала на російській території.

11 жовтня правоохоронці докваліфікували кримінальне провадження, розпочате за фактом зникнення Рощиної за ч. 1 ст. 438 КК України, частиною 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, об’єднані з умисним убивством.

11 жовтня голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що найближчим часом рідним передадуть тіло журналістки.

Громадська організація "Медійна ініціатива за права людини" (МІПЛ) повідомила, що Вікторію тримали в одному з найжорстокіших ізоляторів росії.