Убивство Вікторії Рощиної: заява українських медійників зібрала понад 270 підписів

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 6822 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 17286 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 33609 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 48482 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 82975 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67128 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79277 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94104 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87427 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 179685 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
56%
Популярнi новини

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 11254 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 10617 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 5202 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 6656 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 4248 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 33601 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 179680 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335446 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 269234 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379612 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2362 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 48478 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18601 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23715 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29361 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Убивство Вікторії Рощиної: заява українських медійників зібрала понад 270 підписів

Київ • УНН

 • 24940 перегляди

275 українських журналістів підписали заяву із закликом до міжнародної спільноти щодо вбивства Вікторії Рощиної в російському полоні. Вони вимагають активних дій від ООН, ОБСЄ, ПАРЄ та МКЧХ.

Убивство Вікторії Рощиної: заява українських медійників зібрала понад 270 підписів

275 підписів зібрала заява українських журналістів та медійників, які закликали міжнародну спільноту до рішучих та негайних дій у зв'язку з убивством української журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні. Журналісти закликали, зокрема, такі організації, як ООН, ОБСЄ, ПАРЄ та МКЧХ, до активних дій згідно з їхніми мандатами, передає УНН із посиланням на ІМІ.

Заяву опублікували 11 жовтня на сайті Інституту масової інформації. Серед підписантів — представники української медійної сфери, правозахисники, закордонні журналісти та небайдужі громадяни. Заява досі відкрита до підписання.

"Знаючи, що Вікторія Рощина перебувала в ув’язненні більше року і що до російського полону вона була фізично здоровою, ми маємо всі підстави вважати, що її смерть була або результатом умисного вбивства, або наслідком жорстокого поводження та насильства, яких вона зазнала під час перебування в російському полоні", – йдеться в заяві, повний текст якої переглядайте за посиланням.

Контекст

Як повідомляв ІМІ, про смерть української журналістки Вікторії Рощиної в російському ув’язненні стало відомо 10 жовтня 2024 року. Згідно з листом міністерства оборони росії, отриманим її родиною 10 жовтня, Вікторія померла 19 вересня.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що має офіційне документальне підтвердження від російської сторони про смерть української журналістки Вікторії Рощиної. Також звістку про її загибель підтвердив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Вікторія Рощина була в списках на обмін.

Раніше росія визнала, що затримала Вікторію Рощину, яка зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованій території. Вікторія перебувала на російській території.

11 жовтня правоохоронці докваліфікували кримінальне провадження, розпочате за фактом зникнення Рощиної за ч. 1 ст. 438 КК України, частиною 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, об’єднані з умисним убивством.

11 жовтня голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що найближчим часом рідним передадуть тіло журналістки.

Громадська організація "Медійна ініціатива за права людини" (МІПЛ) повідомила, що Вікторію тримали в одному з найжорстокіших ізоляторів росії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Верховна Рада
Організація Об'єднаних Націй
Влад Яценко
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72