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Убийство Виктории Рощиной: заявление украинских медийщиков собрало более 270 подписей

Убийство Виктории Рощиной: заявление украинских медийщиков собрало более 270 подписей

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 18:36  •  2329 просмотра

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275 украинских журналистов подписали заявление с призывом к международному сообществу относительно убийства Виктории Рощиной в российском плену. Они требуют активных действий от ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и МККК.

275 подписей собрало заявление украинских журналистов и медийщиков, которые призвали международное сообщество к решительным и немедленным действиям в связи с убийством украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену. Журналисты призвали, в частности, такие организации, как ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и МККК, к активным действиям согласно их мандатам, передает УНН со ссылкой на ИМИ.

Заявление опубликовали 11 октября на сайте Института массовой информации. Среди подписантов - представители украинской медийной сферы, правозащитники, зарубежные журналисты и неравнодушные граждане. Заявление до сих пор открыто к подписанию.

"Зная, что Виктория Рощина находилась в заключении более года и что до российского плена она была физически здоровой, мы имеем все основания полагать, что ее смерть была либо результатом умышленного убийства, либо следствием жестокого обращения и насилия, которым она подверглась во время пребывания в российском плену", - говорится в заявлении, полный текст которого смотрите по ссылке.

Контекст

Как сообщал ИМИ, о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в российском заключении стало известно 10 октября 2024 года. Согласно письму министерства обороны россии, полученному ее семьей 10 октября, Виктория умерла 19 сентября.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что имеет официальное документальное подтверждение от российской стороны о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной. Также известие о ее гибели подтвердил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

Виктория Рощина была в списках на обмен.

Ранее россия признала, что задержала Викторию Рощину, которая исчезла 3 августа 2023 года на временно оккупированной территории. Виктория находилась на российской территории.

11 октября правоохранители доквалифицировали уголовное производство, начатое по факту исчезновения Рощиной по ч. 1 ст. 438 УК Украины, части 2 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны, объединенные с умышленным убийством.

11 октября председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что в ближайшее время родным передадут тело журналистки.

Общественная организация "Медийная инициатива за права человека" (МИПЧ) сообщила, что Викторию держали в одном из самых жестоких изоляторов россии.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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