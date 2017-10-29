У зв′язку зі снігопадами на Закарпатті оголосили штормове попередження

“Протягом доби 30 жовтня в гірській частині території Закарпатської області очікується сильний, на сході місцями дуже сильний сніг та мокрий сніг. В горах місцями ожеледь, паморозь та складні відкладення. На гірських ділянках доріг ожеледиця. На більшій частині території області та по м. Ужгороду збережеться сильний вітер 15-20 м/с, в горах місцями пориви 25-30 м/с, хуртовини”, — йдеться у повідомленні обласного гідрометеоцентру.

За свідченням користувачів соцмереж, сніг у високогір′ї Карпат вже випав. Відповідні фото з′явилися у соцмережі Facebook.

Водночас, як повідомляє на своєму персональному сайті голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, сьогодні через шквальні пориви вітру завалені дерева частково перекрили рух на Яблуницькому перевалі, що на межі Закарпаття та Івано-Франківської області.

“На місце виїхали працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій, які звільняють проїзд за допомогою спецзасобів. Паралельно дорожники підсипають асфальтне покриття спеціальними сумішами. Станом на 17:00 через обриви ліній електропередач та коротке замикання повністю без електроенергії залишаються високогірні населені пункти Рахівського району Білин та Кваси, і частково — Ясіня та Рахів. Над відновленням електропостачання працюють аварійні бригади. Внаслідок дощів рівень води в річках піднявся, однак загрози виходу на заплаву немає”, — заявляє Г. Москаль.

Як раніше УНН, у столиці 30 жовтня очікуються складні погодні умови: посилення вітру та мокрий сніг.

Фото: Павло Марінець