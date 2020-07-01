У ЗСУ за добу зафіксували 9 нових випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У Збройних силах України за добу зафіксовано 9 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, всього хворіють 187 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 1 липня у Збройних Силах України хворіє 187 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 312 осіб, летальних випадків – 5", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 539 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчих три доби – 61 особа.
"За минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них на лікуванні у закладах охорони здоров’я перебуває 3 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні в дома під наглядом медичної служби знаходиться 6 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - резюмували військові медики.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.