В ВСУ за сутки зафиксировали 9 новых случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксирован 9 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего болеют 187 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 1 июля в Вооруженных Силах Украины болеет 187 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 312 человек, летальных случаев - 5", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 539 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 61 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 3 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении в дома под наблюдением медицинской службы находится 6 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - резюмировали военные медики.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных на COVID-19.