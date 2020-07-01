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В ВСУ за сутки зафиксировали 9 новых случаев заболевания COVID-19

В ВСУ за сутки зафиксировали 9 новых случаев заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксирован 9 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего болеют 187 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 1 июля в Вооруженных Силах Украины болеет 187 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 312 человек, летальных случаев - 5", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 539 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 61 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 3 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении в дома под наблюдением медицинской службы находится 6 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - резюмировали военные медики.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных на COVID-19.

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