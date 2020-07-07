У ЗСУ за добу зафіксували 6 нових випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У Збройних силах України за добу зафіксовано ще 6 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, всього хворіють 168 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 7 липня у Збройних Силах України хворіють 168 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 383 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 611 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби – 305 осіб. За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військовослужбовці (Київська область – 5 осіб та Рівненська – 1) знаходяться на лікуванні в дома під наглядом медичної служби.
"Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - резюмували військові медики.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 49,6 тис. випадків COVID-19, за добу - 564.