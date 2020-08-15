У жовтні відбудеться засідання білорусько-української ради ділового співробітництва

“Традиційно на засіданні консультативної ради будуть розглянуті перспективні напрямки розвитку торгово-економічної взаємодії, проблемні питання ведення бізнесу. Учасники обміняються думками і проведуть переговори про подальше взаємовигідне співробітництво в різних сферах. Планується підписання двосторонніх комерційних контрактів і угод”, — пишуть у виданні.

Повідомляється, що в заході візьмуть участь Надзвичайний і Повноважний Посол Білорусі в Україні Ігор Сокол, глава українського диппредставництва в Мінську Ігор Кизим, а також голова БелТПП Володимир Улаховіч і президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

Захід відбудеться в рамках III Форуму регіонів України та Білорусі.

Як раніше повідомляв УНН, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що для “організації протестів” на територію республіки “понаїхали ... з Польщі, Голландії, України”.



МЗС України відреагував на слова Лукашенка про “організації протестів” українцями.