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МЗС України відреагувало на слова Лукашенко про "організацію протестів" українцями

МЗС України відреагувало на слова Лукашенко про "організацію протестів" українцями

Київ • УНН

 • 24242 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України відреагувало на слова президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенко щодо “організації протестів” у сусідній країні українцями, передає УНН з посиланням повідомлення МЗС.

“МЗС України висловлює занепокоєння заявами керівництва Республіки Білорусь щодо участі громадян України в організації, наголошуємо, мирних протестів у зв’язку з результатами президентських виборів. Ми обурені тим, що президент дружньої нам держави звинувачує українців у дестабілізації ситуації в Білорусі. Цьому немає жодних доказів”, — вказано у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві також додали, що: “Тоді як докази в участі у терористичній діяльності 28 найманців ПВК „Вагнера“, затриманих у Білорусі, є. І вони були детально викладені у запитах про видачу, які українська сторона направила до Мінську — щоб злочинці понесли справедливе покарання. Натомість „вагнерівці“, з благословення білоруської влади, повертаються в РФ. Щоб і надалі здійснювати злочини на території суверенних держав”.

Додамо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що для “організації протестів” на територію республіки “понаїхали... з Польщі, Голландії, України”.

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