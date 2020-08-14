МЗС України відреагувало на слова Лукашенко про "організацію протестів" українцями

“МЗС України висловлює занепокоєння заявами керівництва Республіки Білорусь щодо участі громадян України в організації, наголошуємо, мирних протестів у зв’язку з результатами президентських виборів. Ми обурені тим, що президент дружньої нам держави звинувачує українців у дестабілізації ситуації в Білорусі. Цьому немає жодних доказів”, — вказано у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві також додали, що: “Тоді як докази в участі у терористичній діяльності 28 найманців ПВК „Вагнера“, затриманих у Білорусі, є. І вони були детально викладені у запитах про видачу, які українська сторона направила до Мінську — щоб злочинці понесли справедливе покарання. Натомість „вагнерівці“, з благословення білоруської влади, повертаються в РФ. Щоб і надалі здійснювати злочини на території суверенних держав”.

Додамо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що для “організації протестів” на територію республіки “понаїхали... з Польщі, Голландії, України”.