У ЖК Scandia розповіли, чому обрали скандинавську філософію для одного з найільших комплексів України

За даними компанії, традиційний скандинавський дизайн асоціюється з простотою, раціональністю і демократичністю. Йому притаманні натуральні матеріали, лаконічні форми, екологічність і якість.

"Наша команда зупинилася на концепції скандинавського містечка тому, що ми поділяємо філософію життя, якої дотримуються жителі країн Скандинавії. Вони роблять акцент на якості життя, приділяють належну увагу їх природному середовищу, п'ють воду з крана, створюють комфорт для дітей, цінують безпеку і близькість до природи.

Ці ідеї ми втілюємо в ЖК "Scandia": у нас будуть пішохідні двори, щоб діти могли спокійно грати, школи і дитячі садки, велика дитяча зона в парку, закриті території і постійне відеоспостереження, великий парк і зелені пішохідні двори. Крім того, тільки в ЖК "Scandia" ви зможете пити артезіанську воду зі свердловини прямо у вас на кухні", - розповіла Тетяна Матлаш, архітектор ЖК "Scandia".

Нагадаємо, ЖК “Scandia” будується за принципом “місто в місті”. Загальна площа забудови досягатиме 80 га. Згідно з проектом ЖК, на території комплексу буде 100 семиповерхових житлових будинків (розрахованих на 10 тисяч квартир), а також власна масштабна інфраструктура: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби і так далі.

При цьому, весь комплекс перебуватиме під цілодобовою посиленою охороною.

ЖК “Scandia” пропонує квартири на різний смак і розмір. Не ігноруючи таким важливим принципом, як комфорт, проектанти розробили зручні для проживання одно-, дво- та трикімнатні квартири. При цьому квартири на першому поверсі мають власну терасу, а на останньому - висота стель досягає 6 метрів.

Навіть у однокімнатних квартирах, які користуються зараз найбільшою популярністю, економити на метражі не стали. Для того, щоб ціни на квартири були доступними, а житловий комплекс якомога швидше знайшов своїх мешканців, забудовник відмовився від надприбутків і запропонував покупцеві максимально низьку ціну за європейську якість.

Зараз однокімнатну квартиру досить великого метражу, а саме більше 38 метрів, можна придбати всього за 365 тисяч гривень, що еквівалентно приблизно 14 тисячам доларів США (вартість квадратного метра на таку квартиру стартує від 9,6 тис. грн).

На першому етапі будівництва “Scandia” готова запропонувати покупцям 492 квартири: 251 однокімнатних, 175 двокімнатних та 66 трикімнатних.

При цьому наявність тієї чи іншої квартири варто уточнювати у менеджерів ЖК “Scandia”, оскільки значна кількість квартир вже була продана або зарезервована.

Більш детальну інформацію про ЖК “Scandia” можна дізнатися на сайті компанії або у відділі продажів за адресою: м.Бровари, вул.Богунська.