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15 марта, 19:03 • 116661 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171364 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141077 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133334 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114370 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106375 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102102 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137211 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЖК Scandia рассказали, почему выбрали скандинавскую философию для одного из найбольших комплексов Украины

В ЖК Scandia рассказали, почему выбрали скандинавскую философию для одного из найбольших комплексов Украины

Киев • УНН

 • 6859 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Для строительства одного из крупнейших жилых комплексов Украины была избрана скандинавская концепция и философия. Архитектурные традиции заимствованы из Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии. Об этом сообщили в ЖК Scandia, передает УНН.

По данным компании, традиционный скандинавский дизайн ассоциируется с простотой, рациональностью и демократичностью. Ему присущи натуральные материалы, лаконичные формы, экологичность и качество.

"Наша команда остановилась на концепции скандинавского города потому, что мы разделяем философию жизни, которой придерживаются жители стран Скандинавии. Они делают акцент на качестве жизни, уделяют должное внимание их среде, пьют воду из крана, создают комфорт для детей, ценят безопасность и близость к природе.

Эти идеи мы воплощаем в ЖК "Scandia": у нас будут пешеходные дворы, чтобы дети могли спокойно играть, школы и детские сады, большая детская зона в парке, закрытые территории и постоянное видеонаблюдение, большой парк и зеленые пешеходные дворы. Кроме того, только в ЖК "Scandia" вы сможете пить артезианскую воду из скважины прямо у вас на кухне", - рассказала Татьяна Матлаш, архитектор ЖК "Scandia".

Напомним, ЖК "Scandia" строится по принципу "город в городе". Общая площадь застройки будет достигать 80 га. Согласно проекту ЖК, на территории комплекса будет 100 семиэтажных жилых домов (рассчитанных на 10 тысяч квартир), а также собственная масштабная инфраструктура: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы и так далее.

При этом, весь комплекс будет находиться под круглосуточной усиленной охраной.

ЖК "Scandia" предлагает квартиры на любой вкус и размер. Не пренебрегая таким важным принципом, как комфорт, проектанты разработали удобные для проживания одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. При этом квартиры на первом этаже имеют собственную террасу, а на последнем - высота потолков достигает 6 метров.

Даже в однокомнатных квартирах, которые пользуются сейчас наибольшей популярностью, экономить на метраже не стали. Для того, чтобы цены на квартиры были доступны, а жилой комплекс как можно скорее нашел своих жителей, застройщик отказался от сверхприбылей и предложил покупателю максимально низкую цену за европейское качество.

Сейчас однокомнатную квартиру достаточно большого метража, а именно более 38 метров, можно приобрести всего за 365 000 гривен, что эквивалентно примерно 14 тысячам долларов США (стоимость квадратного метра на такую ​​квартиру стартует от 9,6 тыс. Грн).

На первом этапе строительства "Scandia" готова предложить покупателям 492 квартиры: 251 однокомнатных, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных.

При этом наличие той или иной квартиры стоит уточнять у менеджеров ЖК "Scandia", поскольку значительное количество квартир уже была продана или зарезервирована.

Более подробную информацию о ЖК "Scandia" можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, вул.Богунская.

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