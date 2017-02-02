У Житомирі горіли два авто, в одному з них виявили слід від кулі

Сьогодні близько 1:00 патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Сосновій (околиця міста — ред.) горять два автомобілі.

Після ліквідації пожежі, патрульні виявили на задньому склі однієї із автівок вхідний слід від кулі.

“На місце викликали слідчо-оперативну групу. Наразі експерти встановляють причини займання автомобілів, також відтворюють хронологію нічної стрілянини”, — повідомляють у патрульній поліції.

Нагадаємо, 6 грудня 2016 року внаслідок пожежі в Одесі вибухнув автомобіль.