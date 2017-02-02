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У Житомирі горіли два авто, в одному з них виявили слід від кулі

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні вночі у Житомирі горіло дві автівки, в одній із них після ліквідації пожежі, виявили вхідний слід від кулі, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу патрульної поліції міста.

Сьогодні близько 1:00 патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Сосновій (околиця міста — ред.) горять два автомобілі.

Після ліквідації пожежі, патрульні виявили на задньому склі однієї із автівок вхідний слід від кулі.

“На місце викликали слідчо-оперативну групу. Наразі експерти встановляють причини займання автомобілів, також відтворюють хронологію нічної стрілянини”, — повідомляють у патрульній поліції.

Нагадаємо, 6 грудня 2016 року внаслідок пожежі в Одесі вибухнув автомобіль.

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