У Житомирі горіли два авто, в одному з них виявили слід від кулі
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні вночі у Житомирі горіло дві автівки, в одній із них після ліквідації пожежі, виявили вхідний слід від кулі, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу патрульної поліції міста.
Сьогодні близько 1:00 патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Сосновій (околиця міста — ред.) горять два автомобілі.
Після ліквідації пожежі, патрульні виявили на задньому склі однієї із автівок вхідний слід від кулі.
“На місце викликали слідчо-оперативну групу. Наразі експерти встановляють причини займання автомобілів, також відтворюють хронологію нічної стрілянини”, — повідомляють у патрульній поліції.
Нагадаємо, 6 грудня 2016 року внаслідок пожежі в Одесі вибухнув автомобіль.