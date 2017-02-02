В Житомире горели два автомобиля, в одном из них обнаружили след от пули

Сегодня около 1:00 патрульные получили вызов о том, что на улице Сосновой (окраина города - ред.) горят два автомобиля.

После ликвидации пожара, патрульные обнаружили на заднем стекле одной из машин входное отверстие от пули.

"На место вызвали следственно-оперативную группу. Сейчас эксперты устанавливает причины возгорания автомобилей, также воспроизводят хронологию ночной стрельбы", - сообщают в патрульной полиции.

Напомним, 6 декабря 2016 года в результате пожара в Одессе взорвался автомобиль.