В Житомире горели два автомобиля, в одном из них обнаружили след от пули
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня ночью в Житомире горели два автомобиля, в одном из них после ликвидации пожара, обнаружили входной след от пули, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города.
Сегодня около 1:00 патрульные получили вызов о том, что на улице Сосновой (окраина города - ред.) горят два автомобиля.
После ликвидации пожара, патрульные обнаружили на заднем стекле одной из машин входное отверстие от пули.
"На место вызвали следственно-оперативную группу. Сейчас эксперты устанавливает причины возгорания автомобилей, также воспроизводят хронологию ночной стрельбы", - сообщают в патрульной полиции.
Напомним, 6 декабря 2016 года в результате пожара в Одессе взорвался автомобиль.