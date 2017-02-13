У Житомирі чоловік заснув в автомобілі, який намагався обікрасти
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Житомирі чоловік, намагаючись обікрасти авто заснув у ньому. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Житомира.
Подія сталась зранку 11 лютого. Чоловік взламав двері старенького “Москвича” та намагався викрасти з нього речі. Втім вчинити крадіжку він не зміг, оскільки заснув у автомобілі.
Патрульні, що прибули на місце події, виявили взламану автівку, від’єднану магнітолу, розкидані по машині речі та пляшку горілки, поруч мирно спав і горе-крадій. Отож, патрульним крадія довелось будити, як виявилось він був п’яним.
Чоловіка доставили до міськвідділку. Виявилось, що він вже має кримінальний стаж — у 2006 році він притягувався за розбій.
Нагадаємо, у Львові обікрали авто лідера гурту “Тартак” Олександра Положинського.