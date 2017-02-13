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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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В Житомире мужчина заснул в автомобиле, который пытался обокрасть

Киев • УНН

 • 11463 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Житомире мужчина, пытаясь обокрасть авто уснул в нем. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомира.

В Житомире мужчина заснул в автомобиле, который пытался обокрасть

Событие произошло утром 11 февраля. Мужчина взломал дверь старенького “Москвича” и пытался похитить из него вещи. Впрочем совершить кражу он не смог, поскольку уснул в автомобиле.

Патрульные, прибывшие на место происшествия, обнаружили взломанную машину, отсоединенную магнитолу, разбросанные по машине вещи и бутылку водки, рядом мирно спал и горе-вор. Патрульным вора пришлось будить, как оказалось он был пьян.

Мужчину доставили в горотделение. Оказалось, что он уже имеет криминальный стаж — в 2006 году он привлекался за разбой.

Напомним, во Львове обокрали авто лидера группы "Тартак" Александра Положинского.

Украинские Национальные Новости

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