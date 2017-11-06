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У житловому будинку Києва обірвався ліфт з людьми

У житловому будинку Києва обірвався ліфт з людьми

Київ • УНН

 • 37526 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Києві в одному з житлових будинків Дарницького району обірвався трос ліфту, в якому перебували жінка та 11-річна дівчинка, передає УНН з посиланням на власні джерела.

Інцидент стався 4 листопада у Дарницькому районі Києва, де в одному з житлових будинків обірвався трос ліфту. На цей момент ліфт був на 16-му поверсі, а в його кабіні перебували 30-річна жінка та 11-річна дівчинка.

Під час падіння спрацював механізм захисту, і кабіна ліфту зупинилася на рівні шостого поверху.

У результаті інциденту жінка отримала забій шийного відділу хребта та струс головного мозку, у дитини виявили забій хребта. Від госпіталізації постраждалі відмовилися.

Як повідомляв УНН, в Україні на сьогодні потребують заміни 8 тисяч 908 ліфтів на загальну суму 6,4 млрд грн.

Українські Національні Новини

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