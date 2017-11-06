У житловому будинку Києва обірвався ліфт з людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Києві в одному з житлових будинків Дарницького району обірвався трос ліфту, в якому перебували жінка та 11-річна дівчинка, передає УНН з посиланням на власні джерела.
Інцидент стався 4 листопада у Дарницькому районі Києва, де в одному з житлових будинків обірвався трос ліфту. На цей момент ліфт був на 16-му поверсі, а в його кабіні перебували 30-річна жінка та 11-річна дівчинка.
Під час падіння спрацював механізм захисту, і кабіна ліфту зупинилася на рівні шостого поверху.
У результаті інциденту жінка отримала забій шийного відділу хребта та струс головного мозку, у дитини виявили забій хребта. Від госпіталізації постраждалі відмовилися.
Як повідомляв УНН, в Україні на сьогодні потребують заміни 8 тисяч 908 ліфтів на загальну суму 6,4 млрд грн.