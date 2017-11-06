В жилом доме Киева оборвался лифт с людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Киеве в одном из жилых домов Дарницкого района оборвался трос лифта, в котором находились женщина и 11-летняя девочка, передает УНН со ссылкой на собственные источники.
Инцидент произошел 4 ноября во Дарницком районе Киева, где в одном из жилых домов оборвался трос лифта. Лифт был на 16-м этаже, а в его кабине находились 30-летняя женщина и 11-летняя девочка.
При падении сработал механизм защиты, и кабина лифта остановилась на уровне шестого этажа.
В результате инцидента женщина получила ушиб шейного отдела позвоночника и сотрясение головного мозга, у ребенка обнаружили ушиб позвоночника. От госпитализации пострадавшие отказались.
Как сообщал УНН, в Украине сегодня нуждаются в замене 8 тысяч 908 лифтов на общую сумму 6,4 млрд грн.