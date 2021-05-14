У Зеленського склали long-лист кандидатів на заміну Мендель

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“Щодо нового прессекретаря — безумовно, вже є певний перелік потенційних кандидатур. Скажімо так, long-лист. Але остаточного рішення, зрозуміло, поки немає”, — повідомив Подоляк.

Деталі

Зі слів радника глави ОПУ, наразі відбуваються попередні зустрічі та співбесіди з потенційними кандидатами. Він додав, що новий прессекретар має “відповідати вимогам до дещо скорегованого функціоналу на цій посаді”.

Що було раніше

Наприкінці квітня стало відомо, що Юлія Мендель залишає посаду прессекретаря Президента України Володимира Зеленського.

За даними ОПУ, тимчасово Мендель продовжує виконувати обов’язки прессекретаря Президента, а в подальшому зосередиться на взаємодії з іноземними ЗМІ.