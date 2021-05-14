У Зеленского составили long-лист кандидатов на замену Мендель
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Офисе президента составили long-лист кандидатов на должность пресс-секретаря Президента Украины, однако окончательного решения пока нет. Об этом сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, комментарий которого есть в распоряжении УНН.
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"Что касается нового пресс-секретаря - безусловно, уже есть определенный перечень потенциальных кандидатур. Скажем так, long-лист. Но окончательного решения, разумеется, пока нет", - сообщил Подоляк.
Детали
По словам советника главы ОПУ, пока проходят предварительные встречи и собеседования с потенциальными кандидатами. Он добавил, что новый пресс-секретарь должен "соответствовать требованиям к несколько скорректированному функционалу на этом посту".
Что было раньше
В конце апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря Президента Украины Владимира Зеленского.
По данным ОПУ, временно Мендель продолжает выполнять обязанности пресс-секретаря Президента, а в дальнейшем сосредоточится на взаимодействии с иностранными СМИ.