У Зеленского составили long-лист кандидатов на замену Мендель

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"Что касается нового пресс-секретаря - безусловно, уже есть определенный перечень потенциальных кандидатур. Скажем так, long-лист. Но окончательного решения, разумеется, пока нет", - сообщил Подоляк.

Детали

По словам советника главы ОПУ, пока проходят предварительные встречи и собеседования с потенциальными кандидатами. Он добавил, что новый пресс-секретарь должен "соответствовать требованиям к несколько скорректированному функционалу на этом посту".

Что было раньше

В конце апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря Президента Украины Владимира Зеленского.

По данным ОПУ, временно Мендель продолжает выполнять обязанности пресс-секретаря Президента, а в дальнейшем сосредоточится на взаимодействии с иностранными СМИ.