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У Збройних силах виявили ще 121 випадок коронавірусу

У Збройних силах виявили ще 121 випадок коронавірусу

Київ • УНН

 • 12993 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. За останню добу зареєстровано 121 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у Збройних силах України, загалом у ЗСУ наразі хворіє 2 444 особи. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 15 листопада в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2444 особи. За минулу добу зареєстровано 121 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - повідомили у Медичних силах.

З нових захворілих до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 21 особу. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. Вдома під наглядом медичної служби перебуває 100 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії у лавах ЗСУ одужало від коронавірусної хвороби - 5401 особа, летальних випадків – 23.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 348 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, – 93 особи.

Нагадаємо, в Україні на ранок неділі, 15 листопада, зафіксовано вже понад 535 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 10,6 тисячі, традиційне зменшення на вихідних після антирекорду напередодні.

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