В Вооруженных силах обнаружили еще 121 случай коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. За последние сутки зарегистрировано 121 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 в Вооруженных силах Украины, всего в ВСУ на сегодня болеет 2444 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 15 ноября в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2444 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 121 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - сообщили в Медицинских силах.
Из новых заболевших в учреждения здравоохранения госпитализированы 21 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. Дома под присмотром медицинской службы находится 100 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели от коронавирусной болезни - 5401 человек, летальных случаев - 23.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 348 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 93 человека.
Напомним, в Украине на утро воскресенья, 15 ноября, зафиксировано уже более 535 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 10,6 тысячи, традиционное уменьшение на выходных после антирекорда накануне.