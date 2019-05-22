У Запорізькій області близько 80 осіб незаконно утримували у псевдореабілітаційному центрі

Повідомляється, що сьогодні, 22 травня, правоохоронці провели шість обшуків у так званому "Центрі з реабілітації осіб з наркотичною чи алкогольною залежністю та літніх людей".

За даними поліції, зловмисники організували тут злочинну діяльність з метою отримання прибутку від родичів осіб, які мали нарко- та алкозалежність, а також від родичів літніх людей, які через вік та хвороби не здатні розуміти, що відбувається.

Так, організатори в місті Запоріжжя та Запорізькому районі орендували приватні будинки, у яких утримували близько 80 осіб різного віку та статі.

Правоохоронці встановили, що "Центр" не є лікарською установою та не має медичних працівників. Лікуванням "пацієнтів" ніхто не займався – їх незаконно позбавляли волі та утримували у неналежних, антисанітарних умовах, без повноцінного харчування, медичного обстеження та спостереження, надавали медичні препарати, не маючи відповідного дозволу.

Зазначається, що особи, які проходили "реабілітацію", не мали права залишати територію будинку. За будь-які провини до них застосовувались заходи фізичного та психологічного впливу.

У більшості випадків, за даними поліції, ініціаторами "лікування" ставали родичі, які сплачували на банківські картки за утримання 8 тисяч гривень на місяць за одну людину. Для осіб похилого віку – 10-12 тисяч гривень. Крім того, за додаткову плату "пацієнтів" примусово доставляли до "Центру".

Так, фігуранти під виглядом працівників поліції приїжджали до громадян, забирали потерпілих нібито до відділення поліції та привозили до приміщень.

Поліція встановила четверо зловмисників – ними виявились жінка 1983 року народження, двоє чоловіків 1987 року народження та чоловік 1985 років народження. Троє чоловіків затримані.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Як повідомляв УНН, злочинну групу судитимуть за незаконне утримання людей у псевдореабілітаційному центрі.