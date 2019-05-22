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В Запорожской области около 80 человек незаконно удерживали в псевдореабилитационном центре

Киев  •  УНН

 • 11851 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В Запорожской области около 80 человек незаконно удерживали в псевдореабилитационном центре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.

Сообщается, что сегодня, 22 мая, правоохранители провели шесть обысков в так называемом “Центре реабилитации лиц с наркотической или алкогольной зависимостью и пожилых людей”.

По данным полиции, злоумышленники организовали здесь преступную деятельность с целью получения прибыли от родственников лиц, имеющих нарко- и алкозависимость, а также от родственников пожилых людей, которые в силу возраста и болезни не способны понимать, что происходит.

Так, организаторы в городе Запорожье и Запорожском районе арендовали частные дома, в которых удерживали около 80 человек разного возраста и пола.

Правоохранители установили, что “Центр” не является врачебным учреждением и не имеет медицинских работников. Лечением “пациентов” никто не занимался — их незаконно лишали свободы и удерживали в ненадлежащих, антисанитарных условиях, без полноценного питания, медицинского обследования и наблюдения, давали медицинские препараты, не имея соответствующего разрешения.

Отмечается, что лица, которые проходили “реабилитацию”, не имели права покидать территорию дома. За любые проступки к ним применялись меры физического и психологического воздействия.

В большинстве случаев, по данным полиции, инициаторами “лечения” становились родственники, платили на банковские карточки за содержание 8000 гривен в месяц за одного человека. Для пожилых людей — 10-12 тысяч гривен. Кроме того, за дополнительную плату “пациентов” принудительно доставляли в “Центр”.

Так, фигуранты под видом сотрудников полиции приезжали к гражданам, забирали пострадавших якобы в отделение полиции и привозили в помещения.

Полиция установила четырех злоумышленников — ими оказались женщина 1983 года рождения, двое мужчин 1987 года рождения и мужчина 1985 года рождения. Трое мужчин задержаны.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

Как сообщал УНН, преступную группу будут судить за незаконное содержание людей в псевдореабилитационном центре.

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