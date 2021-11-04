У Запоріжжі затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 6-річної дівчинки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Запоріжжі поліція затримала чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 6-річної дівчинки. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліції Запорізької області.
Повідомляється, що 2 листопада 2021 до відділу № 4 Запорізького районного управління поліції звернулася жінка 1985 року народження і повідомила, що близько 16:30, за місцем її мешкання, знайомий чоловік 1986 року народження торкався статевих органів її малолітньої дочки.
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“На місці події працівники слідчо-оперативної групи зібрали необхідну інформацію та вжили заходи по встановленню місцезнаходження зловмисника. Потерпілу 6-річну дівчинку, ученицю 1-го класу доставили до лікарні. Попередній діагноз зґвалтування підтвердився після медичного обстеження”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
В поліції повідомляють, що за цим фактом слідчим було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого у ч.4 ст. 152 “Зґвалтування” Кримінального Кодексу України.
“В ході досудового розслідування було встановлено, що фігурант маючи прямий умисел на вчинення дій сексуального характеру, усвідомлюючи характер свого діяння та той факт, що перед ним малолітня дитина, силоміць здійснив дії, які кваліфікуються як зґвалтування. Працівники поліції розшукали чоловіка та затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального Кодексу України”, — зазначається в повідомленні.
Наразі слідчим відділу поліції № 4 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області поліції за погодженням з окружною прокуратурою, фігуранту повідомлено про те, що він підозрюється у скоєнні тяжкого кримінального правопорушення.
Доповнення
У Рівненській області на території одного з розважальних комплексів чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку.