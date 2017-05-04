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У Запоріжжі засудили диверсантів, які намагались підірвати залізничну колію

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 4 травня. УНН. Вироком Жовтневого районного суду м.Запоріжжя визнано винними у вчиненні закінченого замаху на диверсію 2-х мешканців Донецької області. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури області.

У Запоріжжі засудили диверсантів, які намагались підірвати залізничну колію

“Так, вказані особи 6 лютого 2015 року як члени диверсійно-розвідувального підрозділу „Інтернаціональна бригада № 15“ терористичної групи „Кальміус“, підконтрольної так званій „ДНР“, створили умови для аварії залізничного потягу шляхом поміщення на залізничну колію гальмівного башмака, в середину якого помістили гранату РГД-5. Однак злочинні дії зловмисників були своєчасно викриті та припинені працівниками УСБУ в Запорізькій області”, — йдеться у повідомленні.

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Під час судового розгляду справи обвинувачені своєї провини не визнали, стверджуючи, що зазначений злочин вони не скоювали, але завдяки правильно обраній тактиці стороною обвинувачення повністю спростовано їхні версії та доведено провину.

Суд погодився з кваліфікацією сторони обвинувачення та призначив зловмисникам за ч.2 ст.28 ч.2 ст.15 ст. 113 (закінчений замах на диверсію, вчинений за попередньою змовою групою осіб), ч.1 ст.258-3 (участь в терористичній організації та інше сприяння діяльності терористичної організації), а також ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами) покарання за у вигляді 11 та 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна.

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