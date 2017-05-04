В Запорожье осудили диверсантов, которые пытались подорвать железнодорожный путь

“Так, указанные лица 6 февраля 2015 как члены диверсионно-разведывательного подразделения „Интернациональная бригада № 15“ террористической группы „Кальмиус“, подконтрольной так называемой „ДНР“, создали условия для аварии железнодорожного состава путем помещения на железнодорожный путь тормозного башмака, в середину которого поместили гранату РГД-5. Однако преступные действия злоумышленников были своевременно разоблачены и прекращены работниками УСБУ в Запорожской области”, — говорится в сообщении.

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Во время судебного разбирательства обвиняемые своей вины не признали, утверждая, что указанное преступление они не совершали, но благодаря правильно выбранной тактике стороной обвинения полностью опровергнуты их версии и доказана вина.

Суд согласился с квалификацией стороны обвинения и назначил злоумышленникам по ч.2 ст.28 ч.2 ст.15 ст.113 (законченное покушение на диверсию, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации и иное содействие деятельности террористической организации), а также ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боеприпасами и взрывчатыми веществами) наказание за участие в размере 11 и 10 лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.