У Європейській комісії не виключили відкриття процедури проти Польщі

Відкриття процедури означає, що Єврокомісія в офіційному листі попросить Польщу ввести зміни до закону. Цього разу Варшава матиме на це не два місяці, а лише місяць або два тижні. Подібні скорочені строки ЄК застосовувала до Польщі вже раніше, при нагоді процедури стосовно Біловезької пущі.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький минулого тижня заявив, що Польща готова на діалог з Європейською комісією, але не може погодитися з її диктатом. Глава уряду також попередив, що у випадку відкриття процедури Варшава дуже ретельною, дріб’язково і конкретно представлятиме польську позицію. Прем’єр-міністр виключив можливість внесення змін до закону та подальшого коректування судової реформи.



Як повідомляв УНН, Єврокомісія має намір подати до суду ЄС позов щодо Польщі через прийнятий польским парламентом закон про реформу Верховного суду.