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В Европейской комиссии не исключили открытие процедуры против Польши

В Европейской комиссии не исключили открытие процедуры против Польши

Киев  •  УНН

 • 9704 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Если на линии Варшава-Брюссель ничего не изменится, Европейская комиссия запустит первый этап процедуры,которая заканчивается иском в Суд Европейского Союза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Открытие процедуры означает, что Еврокомиссия в официальном письме попросит Польшу ввести изменения в закон. На этот раз Варшава будет иметь на это не два месяца, а всего месяц или две недели. Подобные сокращенные сроки ЕК применяла в Польшу уже ранее, при случае процедуры по Беловежской пуще.

Премьер-министр Матеуш Моравецький на прошлой неделе заявил, что Польша готова на диалог с Европейской комиссией, но не может согласиться с ее диктатом. Глава правительства также предупредил, что в случае открытия процедуры Варшава очень тщательной, мелочно и конкретно представлять польскую позицию. Премьер-министр исключил возможность внесения изменений в закон и последующей корректировки судебной реформы.

Как сообщал УНН, Еврокомиссия намерена подать в суд ЕС иск о Польше из-за принятого польским парламентом закона о реформе Верховного суда.

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