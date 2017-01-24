У Єврокомісії заявили, що молочний протест у Брюсселі "важко зрозуміти"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Європейський комісар з питань сільського господарства Філ Хоган сказав в понеділок, що йому було важко зрозуміти, чому молочні фермери протестували в Брюсселі, враховуючи відновлення цін на молоко протягом останніх шести місяців, передає УНН з посиланням на EUobserver.
Ф.Хоган зазначив, що з серпня 2016 року ціна молока зросла на 25%, “принаймні, частково через дії Єврокомісії”.
“Важко зрозуміти, для чого були організовані протести під стінами Ради”, - сказав Ф.Хоган.
Ситуація на ринку молочних фермерів стала “звичайним пунктом” на порядку денному міністрів сільського господарства протягом останніх 18 місяців, зазначив він.
Оскільки схема ЄС щодо квот на молоко припинила діяти в квітні 2015 року, а кількість молочної продукції зросла, спостерігалося падіння цін на молоко, хоча зовсім недавно зростання відновилося.
Нагадаємо, 23 січня фермери висипали тонну сухого молока на будівлю Євроради у Брюсселі.