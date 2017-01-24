В Еврокомиссии заявили, что молочный протест в Брюсселе "трудно понять"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Европейский комиссар по вопросам сельского хозяйства Фил Хоган сказал в понедельник, что ему было трудно понять, почему молочные фермеры протестовали в Брюсселе, учитывая восстановление цен на молоко в течение последних шести месяцев, передает УНН со ссылкой на EUobserver.
Ф.Хоган отметил, что с августа 2016 года цена молока выросла на 25%, "по крайней мере, частично в результате действий Еврокомиссии".
"Трудно понять, для чего были организованы протесты под стенами Совета", - сказал Ф.Хоган.
Ситуация на рынке молочных фермеров стала "обычным пунктом" в повестке дня министров сельского хозяйства в течение последних 18 месяцев, отметил он.
Поскольку схема ЕС по квотам на молоко прекратила действовать в апреле 2015 года, а количество молочной продукции возросло, наблюдалось падение цен на молоко, хотя совсем недавно рост возобновился.
Напомним, 23 января фермеры высыпали тонну сухого молока на здание Евросовета в Брюсселе.