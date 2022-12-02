У ЄС офіційно запропонували криміналізувати порушення санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Єврокомісія запропонувала запровадити кримінальну відповідальність за порушення санкцій ЄС, йдеться у повідомленні євроінституції, пише УНН.
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"Європейська комісія сьогодні висуває пропозицію щодо гармонізації кримінальних злочинів та покарання за порушення обмежувальних заходів ЄС. Поки триває російська агресія проти України, дуже важливо, щоб обмежувальні заходи ЄС повністю виконувалися, а порушення цих заходів не окупалося. У пропозиції Єврокомісії викладаються загальні правила ЄС, які полегшать розслідування, переслідування та покарання за порушення обмежувальних заходів у всіх державах-членах ЄС", - сказано у повідомленні.
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В інституції вказали, що імплементація санкцій ЄС після нападу росії на Україну показує складність виявлення активів, що належать олігархам, які приховують їх у різних юрисдикціях за допомогою складних юридичних та фінансових структур. "Запропонована Директива встановить однаковий рівень покарання у всіх державах-членах. Тим самим він закриє існуючі правові лазівки і насамперед підвищить стримуючий ефект від порушення санкцій ЄС", - зазначили у ЄК.
До основних елементів пропозиції належать:
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- Список кримінальних злочинів, які порушують санкції ЄС, такі як:
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- надання коштів чи економічних ресурсів у розпорядження чи на користь санкціонованих особи, організації чи органу;
- нездатність заморозити ці кошти;
- надання можливості в'їзду санкціонованим особам на територію держави-члена або їх транзиту через територію держави-члена;
- укладання угод із третіми країнами, з якими заборонено або щодо чого є обмеження обмежувальними заходами ЄС;
- торгівля товарами чи послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передача, транзит чи транспортування яких заборонені чи обмежені;
- забезпечення фінансової діяльності, яка заборонена або обмежена;
- надання інших послуг заборонених чи на яких є обмеженя, таких як юридичні консультації, трастові послуги та послуги податкового консультування.
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- Правопорушення охоплюватимуть обхід обмежувальних заходів ЄС: це означає обхід або спробу обійти обмежувальні заходи шляхом приховання коштів або приховання того факту, що особа є кінцевим власником коштів.
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- Загальні базові стандарти покарань: залежно від правопорушення окрема особа може бути піддана максимальному покаранню у вигляді позбавлення волі на строк не менше ніж п'ять років; підприємства можуть бути піддані штрафу у вигляді щонайменше 5% від загального обороту юридичної особи (підприємства) у фінансовому році, що передував рішенню про штраф.
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Тепер ця пропозиція обговорюватиметься Європейським парламентом та Радою ЄС у межах звичайної законодавчої процедури.
Раніше
Рада ЄС внесла обхід санкцій у список злочинів.