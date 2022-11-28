Рада ЄС внесла обхід санкцій у список злочинів

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 31503 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 65569 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 101632 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 151754 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 176368 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 355416 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 222360 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 194049 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 335234 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459228 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
97 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Wall Street Journal: Волц організував багато делікатних розмов у Signal, зокрема - на тему війни рф проти України

31 березня, 17:41 • 21911 перегляди

За цю суму можна придбати понад 1 млн FPV-дронів: Кравченко повідомив, що податкова у першому кварталі перевиконала показники на 36 млрд грн

31 березня, 17:45 • 27543 перегляди

У центрі Києва, на перехресті з вулицею Прорізною, з'явиться наземний перехід

31 березня, 17:56 • 29721 перегляди

Під час окупації Бучі загинуло 381 людина - Лубінець

31 березня, 18:09 • 26893 перегляди

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

22:41 • 13575 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 355398 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 335219 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 551451 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 681415 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 700489 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 79251 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 116273 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 201214 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 227107 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 220105 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Рада ЄС внесла обхід санкцій у список злочинів

Рада ЄС внесла обхід санкцій у список злочинів

Київ • УНН

 • 1071712 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про внесення обходу санкцій до списку злочинів. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Ради ЄС.

Цитата

"Рада сьогодні одностайно ухвалила рішення додати порушення обмежувальних заходів до списку злочинів ЄС, включених до договору про функціонування ЄС", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, країни ЄС мають різні визначення того, що є порушенням обмежувальних заходів і яке покарання мають застосовувати.

"Це може призвести до різного ступеня застосування санкцій та ризику обходу цих заходів, потенційно дозволяючи особам, які перебувають під санкціями, продовжувати отримувати доступ до своїх активів та підтримувати режими, проти яких діють заходи ЄС", – додали в Раді ЄС.

Повідомили, що внесення порушення обмежувальних заходів до списку злочинів ЄС – перший із двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового ступеня застосування санкцій на всій території ЄС та запобігання спробам обійти або порушити санкції.

Після ухвалення цього рішення Єврокомісія запропонує директиву з правилами щодо визначення кримінальних злочинів та покарань за порушення санкцій.

Нагадаємо

24 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз працює над дев'ятим пакетом санкцій для росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,096.40
Золото
$3,173.20
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04