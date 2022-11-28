Совет ЕС внес обход санкций в список преступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Совет Европейского Союза принял решение о внесении обхода санкций в список преступлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Совета ЕС.
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"Совет сегодня единогласно принял решение добавить нарушение ограничительных мер в список преступлений ЕС, включенных в договор о функционировании ЕС", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, страны ЕС имеют разные определения того, что является нарушением ограничительных мер и какое наказание должны применить.
"Это может привести к разной степени применения санкций и риску обхода этих мер, потенциально позволяя лицам, находящимся под санкциями, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых действуют меры ЕС", – добавили в Совете ЕС.
Сообщили, что внесение нарушения ограничительных мер в список преступлений ЕС – первый из двух шагов, направленных на обеспечение одинаковой степени применения санкций на всей территории ЕС и предотвращение попыток обойти или нарушить санкции.
После принятия этого решения Еврокомиссия предложит директиву с правилами по определению уголовных преступлений и наказаний за нарушение санкций.
Напомним
24 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз работает над девятым пакетом санкций для россии.